Sosiaalisessa mediassa arvuuteltiin aiemmin, kuka on huoliteltu mies, joka kuvattiin poliisien seurassa Louvren ryöstön jälkeen. Nyt mysteerimiehen – tai -nuoren – henkilöllisyys on vihdoin ratkennut.
Pariisissa sijaitsevassa Louvren museossa lokakuun puolessa välissä tapahtunut jalokiviryöstö kuohutti ympäri maailmaa.
Nelihenkinen varasjoukko vei Louvresta aukioloaikana 88 miljoonan euron arvosta koruja ja pakeni paikalta skoottereilla. Varkaus kesti viranomaisten mukaan noin seitsemän minuuttia.
Ryöstö sai aikaan myös toisenlaisen keskustelun.
Associated Pressin (AP) Louvren ulkopuolelta otetussa kuvassa näkyy kolme poliisia, jotka estävät pääsyä museoon ryöstön jälkeen. Tämän lisäksi kuvaan on tallentunut siististi pukeutunut nuori mies, jolla on päässään fedora.
Hämmentävä kuva keräsi miljoonia katselukertoja ja kirvoitti laajaa keskustelua miehen henkilöllisyydestä sekä arvuutteluja siitä, onko hänet palkattu ratkaisemaan ryöstöä.
Nyt mies kuvan takana on paljastanut henkilöllisyytensä.
Kyseessä on 15-vuotias
Pedro Elias Garzon Delvaux, joka asuu Rambouilletissa, noin 40 kilometrin päässä Pariisista.
Kyseessä ei siis ole ryöstöä selvittämään palkattu etsivä. Delvaux kertoo nyt
AP:lle antamassaan haastattelussa, että oli tullut äitinsä ja isoisänsä kanssa vierailemaan Louvressa.
– Halusimme mennä Louvreen, mutta se oli suljettu. Emme tienneet ryöstöstä.
Hän sanoo, ettei myöskään tiennyt itse hetkessä päätyneensä valokuvaajan kuvaan.
Aiheesta kertoi Suomessa ensimmäisenä
Yle. Ranskassa, Pariisissa sijaitseva Louvren museo ryöstettiin 19. lokakuuta. AFP / Lehtikuva Arvuuteltu jopa tekoälyn tuotokseksi
Useat mediat kertoivat mysteerisestä "fedoramiehestä" pian ryöstön jälkeen.
Esimerkiksi
Newsweek kirjoitti 23. lokakuuta, että sosiaalisessa mediassa kiertäneet julkaisut, joissa nuorukaisen henkilöllisyydestä heiteltiin arvailuja, olivat keränneet useita miljoonia katselukertoja.
Delvaux kertookin AP:lle fanittavansa kyseisiä fiktiivisiä etsiviä.
NYT:n mukaan kuvaa epäiltiin myös tekoälyn tuotokseksi. Lehden haastattelema professori arvioi, että epäilykset kumpuavat siitä, kuinka virheettömältä henkilö näyttää kuvassa.
Kuvan ottanut
Thibault Camus kuitenkin vahvisti kuvan olevan aito. Hän kommentoi lokakuun lopulla, ettei tiennyt, kuka kuvaan päätynyt henkilö oli.
Camus on myös kuvannut Delvauxin tuoreeltaan AP:n haastattelua varten.
Kyseessä ei ole naamiaisasu
Delvaux kertoo AP:lle saaneensa neljä päivää tapahtumien jälkeen viestin, jossa kysyttiin, että oliko hän kuvassa.
Kuvalla oli 5 miljoonaa katselukertaa, josta hän kertoo olleensa yllättynyt.
Tämän jälkeen hänen äitinsä soitti ja kertoi, että poika oli päässyt New York Timesiin.
Kuvassa erityisesti huomiota herätti Delvauxin pukeutuminen.
Hän kertookin AP:n haastattelussa pukeutuvansa samantyylisesti myös arkena ja ”haluavansa olla tyylikäs”.
Fedoran käyttö on kuitenkin varattu viikonlopuille, lomille ja museovierailulle.