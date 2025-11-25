Ranskan poliisi on pidättänyt tänään tiistaina neljä ihmistä epäiltynä osuudesta Louvren ryöstöön.
Ranskalaislehti Le Parisien -lehti kertoi tänään tiistaina, että taidemuseo Louvren ryöstön tutkinta on edennyt jälleen uusilla pidätyksillä.
Poliisi otti aamulla kiinni yhden miehen sekä kolme miehen lähipiiriin kuuluvaa ihmistä.
Lehden mukaan poliisi olisi nyt saanut kiinni kaikki pääkoplan jäsenet.
Päivänvalossa Pariisissa tapahtuneessa ryöstössä kaikkiaan neljä ryöstäjää vei mukanaan jalokiviä lähes 90 miljoonan euron arvosta.
Epäillyt ovat 38- ja 39-vuotiaat miehet sekä kaksi 31- ja 40-vuotiasta naista.
Toistaiseksi varastetuista jalokivistä ei ole löytynyt jälkeäkään.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvostellut kuun alkupuolella julkistetussa raportissaan kovin sanoin Louvren museon turvatoimia.
Viraston mukaan parannukset pariisilaismuseon turvatoimiin olivat edenneet surkean hitaasti, kun museon hallinto oli asettanut investoinneissa muut "korkean profiilin houkuttelevat" tarpeet etusijalle.
