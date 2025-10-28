Kevin ja Iina Lankinen ovat saaneet perheenlisäystä.
Jääkiekkomaalivahti Kevin Lankinen on saanut puolisonsa Iina Lankisen kanssa perheenlisäystä.
Pariskunta paljasti ilouutisen julkaisemalla tunnelmallisia otoksia Instagramissa.
– Rakas poikamme. Niin ylpeä ja kiitollinen, että voin toivottaa sinut tervetulleeksi tähän maailmaan, Kevin kirjoittaa.
Hän hehkuttaa kuvien yhteydessä myös puolisoaan.
– En olisi voinut pyytää parempaa äitiä pikkuisellemme.
Pariskunta avioitui syksyllä 2023. He julkaisivat julkaisi Instagramiin parin upeita hääkuvia ja kertoivat, että heidän häitään vietettiin 3. elokuuta.