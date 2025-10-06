Ensitreffit alttarilla -sarjassa rakastuneiden Niinan ja Larin toinen lapsi sai nimen.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa naimisiin menneet Niina Pitkänen ja Lari Köymäri saivat toisen yhteisen lapsensa elokuussa. Nyt parin poikalapsi sai nimen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Meidän 2 kuukautta vanha pikkupoika sai nimen: Leo Oliver. Leo kuvastaa leijonan rohkeutta ja uskallusta, Oliver pehmeyttä ja lämpöä. Toivottavasti nämä ovat sinulle sopivat matkallasi tässä maailmassa, Lari kirjoittaa.

Elokuussa Lari julkaisi Instagram-tilillään suloisen kuvan vastasyntyneen pienokaisen kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Onnellinen ja ylpeä isä hänen vastasyntyneen poikansa kanssa. Pitkät jalat, pitkät sormet, isot keuhkot ja vahva ääni. En voisi olla onnellisempi, Köymäri kirjoitti julkaisuunsa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Myös Pitkänen kertoi uutisesta omalla Instagram-tilillään.

– Hän on täällä ja isosiskokin hyväksyy! Sunnuntaiaamuna pikkuveli syntyi. Kaikki meni tosi hyvin ja nyt löllöillään kuplassa. Kiitos korjaavasta kokemuksesta Naistenklinikalle ja etenkin Annelle ja Susannalle, hän kirjottaa.

Pariskunnalla on entuudestaan kaksivuotias tytär, ja Köymäri kirjoittaa myös isosiskon olevan onnellinen uudesta perheenjäsenestä.

Pariskunta avioitui Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannella tuotantokaudella vuonna 2021.