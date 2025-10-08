Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Matti on isä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 10. kaudelta tuttu Matti Lepistö ja hänen avopuolisonsa jakoivat iloisia vauvauutisia Instagramiin. Lepistön julkaisun mukaan poikavauva syntyi 5. lokakuuta.

– Rakas ja odotettu pieni poikamme on täällä, Lepistö kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Muun muassa Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijana toiminut Kari Kanala, sekä edelleen ohjelmassa nähtävä Hanna Myllymaa onnittelevat perheenlisäyksestä.

– Onnea, iloa, siunausta, Kanala toivottaa.

– Paljon onnea teille. Hyvän päivän valitsi, meidän kuopus juhlii samana päivänä, Myllymaa iloitsee.

Lepistö on jakanut myös toisen julkaisun, jossa pitää pientä poikavauvaa sylissään.

– Siinä hän on kyljessä kiinni ja kurkkii pienillä sinisillä silmillään. Kuunetelee höpöttelyäni ja vastaa tuhisemalla. Sydämeni pakahtuu onnesta, kun saan olla isä maailman rakkaimmalle pojalleni.

Julkaisussaan hän kertoo, että nauttivat nyt rakkaan puolisonsa kanssa vauvakuplasta kotonaan.