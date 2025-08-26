Podcast: Lotta Hintsa on kohdannut ahdistelua myös viihdealalla: "Tullaan iholle kysymättä"

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa kertoo Hanna Tikander -podcastissa kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta sekä ahdistavista kokemuksistaan viihdealalla.

Hän kertoi vuonna 2024 New York Times -lehdessä joutuneensa nepalilaisen tähtikiipeilijän Nirma Purjan ahdistelemaksi. Hintsa kertoo, että asiasta julkisesti kertominen oli raskas kokemus, mutta se auttoi häntä eteenpäin asian käsittelyssä.

– Se oli jotenkin todella raskas prosessi. Se avasi muitakin traumoja, joita olen käynyt läpi elämäni aikana. Se vaikutti myös siihen, että miten minä olen muiden ihmisten, erityisesti miesten seurassa. Sitten kun se artikkeli julkaistiin, minuun otti yhteyttä iso määrä naisia. Osalla oli tästä samasta henkilöstä vastaavia kokemuksia tai sitten muista henkilöistä erityisesti vuorikiipeilypiireistä. Siinä vaiheessa se oma jaksaminen oli jo niin hiuskarvan varassa ja sitten täytyi vielä ottaa näitä muiden kokemuksia kannettavakseen, Hintsa muistelee.

Vuoden 2013 Miss Suomenakin tunnettu Hintsa paljastaa kohdanneensa ahdistavia tilanteita myös viihdealalla työskennellessään.

– Kun on tehnyt töitä erilaisilla messuilla ja yleisötapahtumissa, niin siellä on ihmisiä, jotka kuvittelevat, että heillä on oikeus tulla ja koskea. Olen luonnostani sellainen ulospäin suuntautunut, minkä joku voi ehkä lukea flirtiksi. Sitten tullaan helposti iholle kysymättä.

Hintsa kertoo, että hän on käynyt läpi kokemuksiaan muun muassa miesystävänsä Sebastian Rejmanin kanssa. Hän on kannustanut Hintsaa arvostamaan itseään enemmän ja ottamaan hänen omat kokemuksensa tosissaan.

– On pitänyt käydä läpi, että ei minulle saa tehdä noin ja tuommoinen käytös ei ole ok.