Love Island Suomi -ohjelmassa rakkauden löytänyt pari sai lapsen.
Rakkausreality Love Island Suomen vuoden 2021 voittajapari on saanut perheenlisäystä.
Salli ja Eeli kertoivat ilouutisen Instagram-julkaisussa.
– Meidän täydellinen tyttömme syntyi eilen, tehden meistä perheen. Ollaan maailman onnellisimpia ja sydämet täynnä rakkautta, he kirjoittavat.
Videossa kaksikko halailee pienokaista.
Syksyllä pari paljasti Instagram-tilillään myös lisää ilouutisia: he avioituivat. Salli ja Eeli julkaisivat upeita otoksia Pariisista.
– 24.10.2025- Me – tänään, huomenna ja ikuisesti, kuvien yhteydessä kirjoitetaan.
