Lotta Hintsa ja Sebastian Rejman paljastavat haastattelussa iloisia uutisia.
Vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa ja hänen puolisonsa, näyttelijä ja laulaja Sebastian Rejman paljastavat Vogue Scandinavia -lehdessä iloisia perheuutisia. Pariskunta on kaikessa hiljaisuudessa avioitunut.
Rejman kosi rakastaan kesäkuussa 2025 Alpeilla. Häät suunniteltiin vain muutamassa viikossa, ja pari avioitui Hintsan perheen mökillä.
He kertovat lehdessä myös odottavansa perheenlisäystä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.