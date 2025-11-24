– Kuumottavin tilanne oli kyllä se, kun 9- ja 6-vuotiaat lapseni istuivat molemmin puolin vieressäni ja katsoimme yhdessä ensimmäisen lähetyksen. Tunsin ne kuumottavat katseet, kun he kääntyvät minua kohti ja sanoivat kysyvästi 'pappuli'. Ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin valehtelemaan lapsilleni. Kyllä se uhkasakko kuumotti sen verran paljon, Rejman kertoo.