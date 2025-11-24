Näyttelijä Sebastian Rejman voitti Masked Singerin Pierumies-hahmollaan. Rejman paljasti, miten salasi kaksoiselämänsä perheeltään koko kauden ajan.
Näyttelijä Sebastian Rejman voitti Masked Singer Suomi -ohjelman seitsemännen kauden. Rejman vieraili Huomenta Suomessa maanantaina 24. marraskuuta.
Rejman kertoo saneensa inspiraationsa Pierumieheen vuoden 1992 Music Awardseista, joissa juontaja Howard Stern lennätettiin katosta alas lavalle ja hän esitteli itsensä Pierumieheksi samalla päästäen äänekkäitä pieruja ilmoille.
– Hänellä oli peppukin paljaana. Jotenkin muistin tuon traumaattisen lapsuuskuvan ja siitä se sitten lähti. Sanoin tuottaja Sonja Karille, että lähden sillä ehdolla, että saan olla Pierumies, Rejman kertoo.
Rejman joutui salaamaan Masked Singer -projektinsa perheeltään.