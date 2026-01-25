Kanta-Hämeen Lopella lauantaina palaneesta asunnosta löytyi kuollut ihminen, poliisista kerrotaan.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Mäkitiellä sijaitsevan kerrostaloasunnon tulipalosta lauantaina iltapäivällä puoli kuuden aikoihin. Naapurit olivat havainneet rapussa savua ja tehneet ilmoituksen palosta.

Pelastuslaitos teki kolmannen kerroksen yksiöön sammutushyökkäyksen ja löysi asunnosta kuolleen ihmisen.

Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Pullinen kertoi tänään, että pahoin palaneen uhrin henkilöllisyys ei ole vielä tiedossa.

Myöskään palon syttymissyy ei ole toistaiseksi selvillä.

– Tässä vaiheessa on täysin arvoitus vielä, mikä oli syttymissyy, Pullinen sanoi.

Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyntutkintana. Tapauksessa ei epäillä rikosta.

Tapauksesta uutisoi aiemmin Aamuposti.