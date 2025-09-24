Eläin hyppäsi poliisin mukaan useita kertoja koiraansa sylissä pitänyttä ihmistä vasten.

Kanta-Hämeen Lopella sudeksi epäillyn eläimen käyttäytyminen kuulostaa tutkijan mukaan erittäin poikkeukselliselta.

Sudeksi oletettu eläin hyökkäsi ihmisen ja tämän koiran kimppuun lauantaina, Hämeen poliisi kertoi tiistaina. Eläin hyppäsi poliisin mukaan useita kertoja koiraansa sylissä pitänyttä ihmistä vasten.

Varmaa tietoa siitä, että hyökännyt eläin oli susi, ei poliisin mukaan ollut.

Komisario Rauno Piispa sanoi STT:lle tiistaina, että hyökkäyksen kohteena oli selvästi koira, sillä eläin lopetti hyökkäyksen, kun koira oli saatu autoon turvaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Mia Valtonen kertoo STT:lle sähköpostitse, että susi tyypillisesti karttaa ihmistä.

– Vasten hyppiminen viittaa siihen, että eläin on jollain tapaa tottunut ihmisiin, hän kirjoittaa.

Valtosen mukaan luonnonvarainen susi ei ole todistetusti hyökännyt Suomessa ihmisen kimppuun sitten 1800-luvun lopun.

Eläin ajoi koiraa takaa

Koiran omistaja Johanna Liukkonen kertoi MTV Uutisille tiistaina sekä myöhemmin STT:lle lähetetyssä tiedotteessa, että perhe oli ollut beagle-rotuisen koiransa kanssa harjoittelemassa ajokoetta varten. Omistajan mukaan sudeksi epäilty eläin oli ajanut koiraa takaa.

Liukkonen sai kutsuttua koiransa luokseen ja nostettua sen maasta, minkä jälkeen eläin tavoitteli hänen olkapäällään ollutta koiraa. Eläin sai Liukkosen mukaan purtua koiraa rintaan sekä kynsittyä hänen käsiään.

Liukkonen kertoo saaneensa koiran autoonsa, minkä jälkeen hän heitti hyökännyttä eläintä vesipullolla. Eläin perääntyi hänen mukaansa tämän jälkeen.

Koira sai haavoihinsa ensiapua. Liukkonen kertoo hakeutuneensa päivystykseen haavojen puhdistusta ja jäykkäkouristusrokotusta varten.

MTV Uutiset julkaisi tiistaina omistajan ottaman kuvan eläimestä. Luken tutkija ei lähtisi yksittäisen kuvan perusteella määrittämään eläimen lajia.

– Eläimessä on susimaisia piirteitä, mutta on myös koirarotuja, joiden edustajat muistuttavat paljon sutta, kuten tshekkoslovakiansusikoira ja sarloosinsusikoira, Valtonen kirjoittaa.