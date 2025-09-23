Koirien ajoharjoittelu päättyi vaaratilanteeseen Hirvijärvellä, kun sudeksi epäilty eläin hyökkäsi omistajan syliin hakeutuneen koiran kimppuun.

Viime lauantaina Hirvijärvellä sattui vaaratilanne, kun Johanna Liukkosen perheen beagle joutui sudeksi epäillyn eläimen hyökkäyksen kohteeksi kesken ajoharjoittelun. Tapaus tapahtui keskellä päivää, ja se johti sekä koiran että sen omistajan loukkaantumiseen.

Paikallinen perhe, joka kasvattaa ja harrastaa useita koirarotuja, kuten beagleja, mäyräkoiria ja hirvikoiria, oli liikkeellä ajoharjoitusten merkeissä, joka ei sisältänyt metsästystä.

– Lauantain tapahtumat sattuivat keskellä päivää, kun mieheni ja 12-vuotias poikani olivat beaglen kanssa harjoittelemassa ajokoetta varten. Harjoittelu loppui siihen, kun haukku loppui. Koira kääntyi kannoiltaan ja suuntasi GPS:n mukaan kotia koti, Liukkonen kertoo.

Koira oli lähtenyt pakenemaan epäiltyä sutta, joka nähtiin muutaman kymmenen metrin päässä.

Hätääntynyt puhelu

Saatuaan hätääntyneen puhelun pojaltaan, Liukkonen hyppäsi autoon toisen koiran kanssa ja ajoi kohti karkaavaa Hilma-nimistä beaglea. Tilanne eskaloitui nopeasti, kun koira juoksi tien yli ja Liukkonen sai sen kutsuttua luokseen metsän reunaan.

– Olin saanut koiran syliini, kun hyökkääjä ilmestyi ja tavoitteli olkapäälläni ollutta Hilmaa. Se ehti purra koiraa rintaan ja kävi minunkin kimppuuni. Se kynsi käsiäni ja löi etutassuillaan rintakehääni, Liukkonen muistelee kauhun hetkiä.

Hän onnistui lopulta saamaan koiran turvaan autoon ja heitti hyökkääjää vesipullolla, jolloin eläin perääntyi. Samaan aikaan isä oli hälyttänyt kyläläisiä paikalle. Paikalle saapunut maatalouslomittaja kertoi nähneensä kaksi sudennäköistä eläintä lähistöllä.

Epäilty susi.Johanna Liukkonen

Vammoja sekä koiralle että omistajalle

Yhteenotto ei sujunut ilman seurauksia. Koira sai puremasta haavoja, jotka vaativat eläinlääkärin ensiapua. Myös Liukkonen hakeutui päivystykseen haavojen puhdistukseen ja jäykkäkouristusrokotukseen.

– Koirani tarvitsi haavoihin ensiapua, jonka jälkeen itse hakeuduin päivystykseen haavojen puhdistamiseen ja jäykkäkouristusrokotusta varten.

Liukkonen kertoo poliisipartion saapuneen paikalle noin 15 minuutissa, jonka jälkeen he kuulivat paikallaolijoita.

Hän epäilee, että kyseessä on susi, joka on yksi Hiivolan ja Hirvijärven alueella liikkuneesta kolmen suden laumasta.

– Lauman ulosteista on saatu näytteitä, joiden avulla ne ovat varmistuneet susiksi. Tästä joukosta on Hirvijärven alueelta myös useita riistakameran kuvia.

Yhteenotto sattui tiellä, joka on perheen pojan koulutie.

Perheen koiria.Johanna Liukkonen

– Tapahtuma pohdituttaa perhettä turvallisen liikkumisen näkökulmasta. Tapaus ei kuitenkaan lopeta meidän perheen ajokoiraharrastusta, vaan koirat kulkevat metsässä vastaisuudessakin, Liukkonen sanoo.