Sudeksi oletettu eläin hyökkäsi metsästäjän ja tämän koiran kimppuun Kanta-Hämeen Lopella viikonloppuna, kerrotaan Hämeen poliisista STT:lle.

Poliisi sai tiedon tapauksesta hätäkeskuksen kautta lauantaina aamupäivällä.

Koiran omistaja sai hyökkäyksessä raapimisjälkiä käsiinsä ja ruhjeita polviinsa. Hyökännyt eläin puri ajokoiraa, mutta koira jäi henkiin.

Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, että hyökännyt eläin oli susi. Poliisi on antanut määräyksen hyökänneen eläimen lopettamiseksi. Sitä ei ollut tavoitettu tiistai-iltapäivään mennessä.

Tapauksesta uutisoi aiemmin tiistaina Yle. Ylen mukaan noin viiden kilometrin päässä tapahtumapaikalta sijaitsee tila, jossa on kasvatettu koirasusia. Hyökänneen eläimen ja koirasusitilan yhteydestä ei ole näyttöä.