Hämeenlinnassa paloi tiistaina rintamamiestalo, jonka sammutustöiden yhteydessä rakennuksesta löydettiin kuollut ihminen. Asiasta kertoi Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Hälytys palosta tuli seitsemän jälkeen aamulla. Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle, että ilmoituksia palosta tuli ainakin kahdelta ohikulkijalta.
Kun pelastuslaitos saapui kohteeseen, talo oli jo ilmiliekeissä. Sammutus- ja raivaustyö kestivät joitain tunteja, ja rakennus tuhoutui lopulta täysin.
Pelastuslaitoksen mukaan kuollut vaikuttaa olleen talon asukas. Kun pelastuslaitos saapui pihaan, paikalla oli auto eikä ympäröineessä hangessa näkynyt jälkiä.
Palon syttymissyy ei ollut vielä tiedossa. Poliisi tutkii asiaa.