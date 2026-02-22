Salossa paloi sunnuntaina päivällä omakotitalo. Talon kaksi iäkästä asukasta on kuollut.
Poliisi tiedottaa Salossa tapahtuneesta vakavasta tulipalosta, jossa on kuollut kaksi ihmistä.
Poliisi kertoo saaneensa tiedon omakotitalopalosta Salon Piispanpellonkadulla tänään kello 14.05. Pelastuslaitos sai palavasta talosta ulos kaksi iäkästä asukasta, jotka molemmat todettiin kuolleiksi.
Omakotitalo vaurioitui pahoin tulipalossa.
Poliisi kertoo aloittaneensa onnettomuuden tutkinnan. Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.