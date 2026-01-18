Suomalaislumilautailija Eveliina Taka ylsi uransa parhaaseen sijoitukseen maailmancupissa, kun rovaniemeläinen taituroi slopestylessä neljänneksi Sveitsin Laaxissa.
Haastava tuuli piinasi sunnuntaina kisajärjestäjiä, mutta naiset pääsivät lopulta finaalilaskuihin miesten kisan jälkeen. Taka summasi toisella kierroksella pisteet 59,60, vaikka avauskierros meni suomalaiselta pieleen.
– Aika käsittämätön olo kaikesta. Siitä, että sai ranin päälle ja tuli personal best (ennätys). Olen kyllä sairaan fiiliksissä, Taka riemuitsi Lumilautaliiton tiedotteessa.
Japanin Kokomo Murase vei naisten slopestylen voiton pistein 77,55. Taka jäi 10,10 pisteellä palkintopallipaikasta.
Rene Rinnekangas jäi miesten slopestylekisassa semifinaaleihin ja Ville Jukola karsintoihin.
Laaxin kilpailu oli maailmancupin viimeinen ennen helmikuun olympialaisia. Taka ja Rinnekangas ovat olympiapaikkojen suhteen vahvoilla, mutta lopulliset maapaikat varmistuvat maanantaina.