Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että Grönlannista päästään ratkaisuun.

Grönlannin varapääministerin mukaan sotilasliitto Naton joukkoja on tulossa lähipäivinä lisää Grönlantiin. Mute Egede kertoi asiasta toimittajille myöhään keskiviikkona.

– Naton sotilaiden odotetaan olevan enemmän läsnä Grönlannissa tänään ja tulevina päivinä. Sotilaslentoja ja -laivoja odotetaan tulevan lisää, Egede sanoi.

Tanskan puolustusministeriö kertoi aiemmin, että Grönlantiin lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa. Maa ilmoitti aloittavansa välittömästi sotaharjoitukset.

Ainakin Ruotsi, Norja ja Saksa ovat kertoneet lähettävänsä asevoimien henkilöstöä Grönlantiin yhteisharjoituksiin. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi torstain vastaisena yönä viestipalvelu X:ssä, että Ranska lähettää joukkojaan Operation Arctic Endurance -harjoitukseen Grönlantiin.