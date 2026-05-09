Kokoomus valmistelee omaa ehdotustaan velkajarrusta.
Kokoomuksen esitys velkajarrusta valmistuu viimeistään syksyllä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi asiasta tänään.
Orpo kertoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä toimittajille, että valmistelu ehdotuksista on aloitettu hänen johdollaan.
Eduskuntapuolueista muodostuva työryhmä pääsi alkuvuodesta sopuun velkajarrutavoitteesta. Tavoitteen mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.