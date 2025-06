Kohuttu lääke nousi Suomen myydyimmäksi – rantautuuko haitallinen ilmiö meillekin?

Kelan mukaan diabeteksen ja lihavuuden hoitoon käytettävä semaglutidi oli viime vuonna Suomen myydyin lääkeaine.

Semaglutidia sisältävät lääkkeet nousivat viime vuonna myydyimmiksi Suomessa.

Professorin ja lihavuustutkijan Kirsi Pietiläisen mukaan tilastot kertovat siitä, että lihavuuslääkerintamalla on menty eteenpäin.

Semaglutidilääkkeet matkivat suolistohormoneja, jotka säätelevät ihmisen nälkä- ja kylläisyysjärjestelmää.

– Olemme mitanneet suolistohormonipitoisuuksia ihmisiltä, joilla on paljon lihavuutta, sen jälkeen, kun he ovat syöneet aterian, ja havainneet, että näillä ihmisillä suolistohormonin eritys on tosi matalaa, Pietiläinen kertoo Huomenta Suomi -ohjelmassa.

– Kyseessä on siis hormonipuutos, joka aiheuttaa sen, ettei ihminen tunne kylläisyyttä aterian syötyään. Tämän tyyppinen suolistohormonivajaus on luultavasti taustalla tosi monella, jolla on lihavuus pulmana.

Suolistohormoneja matkivat lääkkeet vaikuttavat lihavuuteen, koska niillä korjataan hormonivajetta.

– On ymmärretty, että suolistohormonit ovat tosi tärkeitä ihmisille, Pietiläinen kertoo.

– Ne säätelevät kylläisyyttä ja verensokeria, jotka ovat kaksi pääasiallista mekanismia, joiden vuoksi semaglutidia käytetään sekä diabeteksen että lihavuuden hoidossa.

Lääkkeistä alkanut haitallinen ilmiö Amerikassa

Amerikassa semaglutidilääkkeiden käytön yleistyminen lihavuuden hoidossa on johtanut ilmiöön, jossa normaalipainoiset ihmiset käyttävät lääkettä laihtuakseen edelleen.

Pietiläisen mukaan Suomeen ilmiö ei ole vielä kovinkaan voimakkaasti rantautunut ja hän peräänkuuluttaakin lääkäreiden vastuuta asiassa.

– Lääkäreiden ei pitäisi tällaista suosia. Todennäköisesti ihmisellä, jolla on terve paino, on jo nälän ja kylläisyyden säätelyjärjestelmä kunnossa. Jos siihen lisätään ulkopuolinen valmiste, voi järjestelmä sotkeutua.

– Samalla se, että valmiiksi hoikat ihmiset yrittävät laihtua lääkkeellä lisää, on lähtökohtaisesti tosi haitallinen ilmiö yhteiskunnassa.

Lääkkeet edelleen tarvitsevien saavuttamattomissa

Semaglutidilääkkeillä on vielä kovat hintalaput, eikä niistä lihavuuden hoidossa saa Kela-korvausta.

Pietiläinen arvioi, että lääkkeiden hinnat tulevat alas, kun markkinoille tulee kilpailua ja uusia, halvempia tapoja valmistaa vastaavia lääkkeitä. Tähän voi kuitenkin mennä kymmenen vuotta.

– Meillä on paljon vaikeasti lihavia suomalaisia, jotka oikeasti tarvitsevat näitä lääkkeitä, mutta eivät saa Kela-korvausta lääkkeisiin.

– Tämä on se ryhmä, jota meidän pitäisi pystyä auttamaan, sillä monet sairaudet, jotka lihavuudesta poikivat, saadaan välillisesti näillä lääkkeillä hallintaan. Näiden ihmisten hoitaminen olisi myös kustannustehokasta.

