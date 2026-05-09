Sotahistorian dosentin Lasse Laaksosen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lyhyt voitonpäiväpuhe valmisti venäläisiä pitkään sotaan.

Venäjä on juhlinut lauantaina voitonpäivää aiempaa pienimuotoisemmin, kun Moskovan Punaisen torin paraati jäi lyhyeksi ja raskas kalusto puuttui.

Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen toteaa MTV Uutisten haastattelussa kiinnittäneensä Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitämässä lyhyehkössä puheessa huomiota siihen, että hänen kantansa sotaan ei ole lainkaan muuttunut.

– Viime aikoina on pitkälti ollut sellaista "toivotaan"-ajattelua ja viitattu siihen, että Putin on heikossa kunnossa ja pelkää mahdollisesti jonkinnäköistä palatsivallankumousta. Mutta kyllä minusta puhe selkeästi osoitti, että se oli sitä vanhaa Putinia.

Laaksosen mielestä Putin toi hyvin terävästi esille sanomansa.

– Pikemminkin näen sen niin, että hän valmisti kansaa pitkään sotaan.

Arki tärkeämpää kuin paraatin kalustopuutteet

Laaksosen mukaan voitonpäivänparaati oli "aseista riisuttu" paraati, mikä on Putinille nöyryyttävää.