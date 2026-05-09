Elokapinan mielenosoittajat ovat asettautuneet ajoradalle Helsingin keskustan Kaivokadulla, kertoo poliisi.
Helsingin poliisilaitoksen mukaan paikalla on joitakin kymmeniä mielenosoittajia.
Liikenne ohjataan toistaiseksi kiertoreitille, jonka vuoksi Mannerheimintieltä ei pääse kääntymään Kaivokadulle.
Raitioliikenne kulkee edelleen normaalisti. Myös liikenne Kaisaniemenkadulta Mannerheimintielle kulkee, poliisi kertoo.
Mielenosoittajat kritisoivat riippuvuutta fossiilisesta energiasta
Elokapina kertoo tiedotteessaan, että noin 20 mielenosoittajaa on lukittautunut öljytynnyreihin ja vaatii hallitusta tarttumaan toimeen vähentääkseen riippuvuutta fossilisista polttoaineista.
Kulkueen noin 140 mielenosoittajaa kritisoi riippuvuutta fossiilisesta energiasta ja vaativat hallitukselta toimia sen muuttamiseksi.
– Hallituksen saamaton liikennepolitiikka keskellä energia- ja ympäristökriisiä on viimeinen pisara. Vaadimme nopeaa irtautumista öljyriippuvuudesta, toteaa öljytynnyriin lukittautunut mielenosoittaja Arto Konttinen.