Painondeksin lisäksi tulisi tarkastella vyötärönympäryksen mittaa.
Painonhallinnasta puhuttaessa puhutaan usein painoindeksistä eli BMI:stä. BMI-luku ei kuitenkaan kerro kaikkea. Myös vyötärönympärys on nimittäin oleellinen lukema tietää.
– Se on tärkeä lisämittari painon ja pituuden lisäksi, kertoi Painoklinikan ylilääkäri André Heikius Viiden jälkeen -ohjelmassa tammikuussa.
BMI on ylilääkärin mukaan tarkoitettu väestöpohjaiseen seurantaan.
– Se on huono mittari ja tylppä mittari yksilötasolla, koska se ei kerro kehon koostumuksesta mitään.
Heikius muistuttaa, että BMI-rajojen lisäksi lihavuuden määritelmään kuuluu ylimääräinen haitallinen rasvakudos.
Heikiuksen mukaan vyötärönympäryksen mittaamalla saadaan parempi kuva siitä, onko rasva on sijoittunu suhteessa enemmän esimerkiksi keskivartaloon. Terveyden kannalta erityisen vaarallista nimittäin on, jos lihavuus kohdistuu vyötärön ympärille.