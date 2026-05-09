Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hyökkäsi voimakkaasti oppositiota ja erityisesti SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania vastaan tänään puolueensa tapahtumassa.
Purran mukaan oppositiolla ei ole omia vaihtoehtoja ja se haluaa vain lisätä maahanmuuttoa.
Purra sanoi, ettei halua massiivisia veronkiristyksiä eikä Suomen johtoon vasemmiston ja keskustan punamultahallituksia.
Lue myös: Purra: Antti Lindtman kärsii pääministeritaudista
Purra ei kertonut uusista suunnitelmista vaan toisti esimerkiksi kymmenen miljardin lisäsäästöjen olevan tarpeen ensi vaalikaudella.
Sen sijaan hän esitteli uuden puoluelogon, joka on sitkeänä pidetty voikukka.