Laihdutuslääkkeet tuovat lisätehoa painonpudotukseen, kun elintapamuutokset eivät riitä.

Aikuisista suomalaismiehistä normaalipainon ylittää melkein kaksi kolmasosaa ja suomalaisnaisista selvästi yli puolet.

Erityisen vaarallista on, jos lihavuus kohdistuu vyötärön ympärille, sillä kasvaneen vyötärön mitan myötä riskit esimerkiksi tulehdusreaktiolle, insuliiniresistenssille sekä sydän- ja verisuonitaudeille ovat suuremmat.

Mutta missä vaiheessa painonsa kanssa kamppailevan pitäisi turvautua laihdutuslääkkeisiin, kuten kohuttuun Ozempiciin tai Wegowyyn? Entä syödäänkö lääkkeitä kuuriluontoisesti?

– Missään tapauksessa nämä eivät ole kuuriluontoisesti tarkoitettuja nämä lihavuuden modernit lääkkeet. Nämä on tarkoitettu elintapahoidon eli elintapamuutoksen rinnalle ja tueksi silloin, kun arjen muutostyö ei riitä kamppailuista tai yrityksistä huolimatta, huomauttaa Painoklinikan ylilääkäri André Heikius Viiden jälkeen -ohjelmassa.