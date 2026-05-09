Henri ja Julia voittivat Love Island Suomi -ohjelman viidennen kauden hieman vajaa vuosi sitten. Rakastavaiset vierailivat perjantaiaamuna Huomenta Suomessa muistelemassa kokemustaan rakkauden saarella ja kertomassa, mitä heidän elämäänsä kuuluu nyt.
Pari asuu nykyään avoliitossa Helsingissä.
– Meillä menee tosi hyvin, Henri summasi.
Kaksikon suhteessa ei ole lähitulevaisuudessa tapahtumassa suuria askeleita suuntaan tai toiseen.
– Olemme sellaisia, että otamme päivän kerrallaan. Emme suunnittele asioita hirveän pitkälle, Julia kertoi.
– Koiran me haluaisimme, mutta siinä on niin paljon hommaa, että ei ehkä vielä, Henri lisäsi.
