Kirurgina keskellä sotaa luulisi näkevänsä vain haavoittuneita miehiä, mutta vastassa onkin hyvin nuoria lapsia, kertoo brittikirurgi MTV Uutisille.

Brittiläinen plastiikkakirurgi Victoria Rose on nähnyt Gazan sodan karmeudet itse. Kolmesti Gazassa vuosien 2009 ja 2025 välillä käynyt Rose kertoo kokemuksista, mitä kenenkään ei pitäisi kokea.

MTV Uutiset pääsi haastattelemaan Rosea pääkaupunkiseudulla järjestettävän Nordic Burn -seminaarin yhteydessä.

Rose työskentelee brittiläiselle hyväntekeväisyysjärjestö Idealsille. Järjestön nimi tulee sanoista International disaster and emergency aid with long-term support. Vapaasti suomennettuna järjestön nimi tarkoittaa siis kansainvälistä katastrofi- ja hätäapua ja pitkäaikaistukea.

Järjestön tehtävä on mennä konfliktialueelle auttamaan paikallista terveys- ja sairaalasektoria.

Mitä plastiikkakirurgi sitten tekee sota-alueella?

– Toisin kuin voisi ajatella, plastiikkakirurgit eivät tee pelkästään kasvojenkohotuksia ja rintaimplantteja (teardrops), Rose toteaa.

Rosen tapauksessa, jos hän ei ole kriisialueella, hän on todennäköisesti kotimaassaan julkisen sairaalan leikkaussalissa korjaamassa erilaisten syöpäleikkausten jälkiä.

Plastiikkakirurgia on käytännössä kehon muotoilemista ja muokkaamista, ja erityisesti sota-alueella.

– On hyvin epätodennäköistä, etteikö sota-alueella olisi haavoittuneita. Oikeastaan ei ole sota-aluetta ilman plastiikkakirurgiaa, Rose toteaa.