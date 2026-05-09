Kattojen pesuaineet uhkaavat taimenia kaupunkipuroissa

Maunulanpuro on yksi Helsingin taimenpuroista.

Julkaistu 09.05.2026 19:30

Kaupunkipuroihin valuvat kattojen pesuaineet ovat vaaraksi taimenille. Pesuaineet ovat yleensä biohajoavia, mutta ne hajoavat niin hitaasti, että taimenet ehtivät kuolla. Pesuaineet päätyvät taimenpuroihin hulevesiverkoston kautta. Pääkaupunkiseudulla on reilut 20 taimenpuroa. Kaupunkiympäristössä taimenia uhkaavat monet vaarat. Uusin tunnistettu uhka ovat kattojen pesuaineet. – Olemme vuosia miettineet, että onko se haitta ja minkälainen vaara aiheutuu näistä sammalmyrkyistä. Nyt on selvinnyt, että todennäköisesti ne selittävät monet kysymysmerkkipurot, että minkä takia taimenet ovat sieltä hävinneet, selittää projektinjohtaja Henrik Kettunen Helsingin kaupungilta. Hulevesiverkosto vie pesuvedet puroihin Kattojen pesemisessä käytetyt aineet päätyvät lähialueen puroihin hulevesiverkoston kautta. – Hulevesiverkostot voivat olla hyvinkin laajoja. Ne keräävät sulamis- ja muut vedet katoilta ja pinnoilta jopa kilometrin päästä ja putkea pitkin ne päätyvät yleensä puroon, selittää Kettunen. Kaupunkipuroissa elävät taimenet kohtaavat monia riskejä. Kuva: Henrik KettunenHenrik Kettunen Kalanpoikasia ei ilmaannu Maunulanpurossa on kohta, jossa taimenet kutevat säännöllisesti, mutta poikasia ei ilmaannu. – On tiedetty jo pitkään, että alueella on vedenlaatuongelma ja ollaan poissuljettu muut vaihtoehdot. Jäljelle ovat jääneet kattopesuvedet ilmeisimpänä ongelman aiheuttajana, toteaa Kettunen.

Biohajoavuus ei takaa vaarattomuutta

Kattojen pesuaineet ovat yleensä biohajoavia, mutta se ei takaa niiden vaarattomuutta.

– Puolet aineesta hajoaa kuukaudessa ja kalat kuolevat minuuteissa tai tunneissa ja siinä on se ongelma. Biohajoava ei tarkoita, että se on ongelmaton, huomauttaa Kettunen.

Kattoja pestään kaikkialla Suomessa, mutta ongelmia kaloille ja muille vesieliöille aiheutuu, jos hulevedet päätyvät puroihin. Järvissä ja joissa pesuvedet laimenevat nopeammin.

Kattojen pesussa käytetään usein sammalmyrkkyjä.

Pesuaineet vaihtoon tai vedet talteen

Vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseen on useita.

– Voidaan siirtyä vähemmän haitallisiin pesuaineisiin, nopeammin hajoaviin. Voidaan kerätä aineita talteen tai suosia Tukesin linjaa, mekaanista pesua eli harja ja vesi silloin, kun se riittää, luettelee Kettunen.

Ohjeistuksissa parantamisen varaa

Laki vaatii ympäristön suojelemista.

– Rakentamislaki sanoo, että talojen kunnossapito ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa. Sitten meillä on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Vaikka laki on puolella, kuntien ja kaupunkien ympäristömääräyksissä ja rakennusjärjestyksissä ei ole tähän asiaan vielä kiinnitetty huomiota. Siltä osin ohjeistamisessa on parantamisen varaa, arvioi Kettunen.

Henrik Kettunen on huolissaan kattojen pesuaineiden päätymisestä kaupunkipuroihin.

Ratkaisuja etsitään

Kettunen uskoo, että ongelma on ratkaistavissa.

– Kyllä tässä korjausliikkeitä on tulossa ja ohjeistuksiin täsmennyksiä. Hankinnan ohjeistuksissa tullaan huomioimaan nämä asiat. Ainakin Helsingissä tämä huomioidaan jo seuraavissa kilpailutuksissa, uskoo Kettunen.

Vaikka ongelma-alueita on, taimenenpoikasia on jo tänä keväänä nähty Maunulanpurossakin.

– Hulevesiverkoston yläpuolella on tullut poikasia kutupesistä runsain määrin, iloitsee Kettunen.

