Kaupunkipuroihin valuvat kattojen pesuaineet ovat vaaraksi taimenille. Pesuaineet ovat yleensä biohajoavia, mutta ne hajoavat niin hitaasti, että taimenet ehtivät kuolla. Pesuaineet päätyvät taimenpuroihin hulevesiverkoston kautta.
Pääkaupunkiseudulla on reilut 20 taimenpuroa. Kaupunkiympäristössä taimenia uhkaavat monet vaarat. Uusin tunnistettu uhka ovat kattojen pesuaineet.
– Olemme vuosia miettineet, että onko se haitta ja minkälainen vaara aiheutuu näistä sammalmyrkyistä. Nyt on selvinnyt, että todennäköisesti ne selittävät monet kysymysmerkkipurot, että minkä takia taimenet ovat sieltä hävinneet, selittää projektinjohtaja Henrik Kettunen Helsingin kaupungilta.
Hulevesiverkosto vie pesuvedet puroihin
Kattojen pesemisessä käytetyt aineet päätyvät lähialueen puroihin hulevesiverkoston kautta.
– Hulevesiverkostot voivat olla hyvinkin laajoja. Ne keräävät sulamis- ja muut vedet katoilta ja pinnoilta jopa kilometrin päästä ja putkea pitkin ne päätyvät yleensä puroon, selittää Kettunen.
Kaupunkipuroissa elävät taimenet kohtaavat monia riskejä. Kuva: Henrik KettunenHenrik Kettunen
Kalanpoikasia ei ilmaannu
Maunulanpurossa on kohta, jossa taimenet kutevat säännöllisesti, mutta poikasia ei ilmaannu.
– On tiedetty jo pitkään, että alueella on vedenlaatuongelma ja ollaan poissuljettu muut vaihtoehdot. Jäljelle ovat jääneet kattopesuvedet ilmeisimpänä ongelman aiheuttajana, toteaa Kettunen.