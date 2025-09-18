Yli puolet Wegowyn tai Ozempicin aloittaneista ei käyttänyt lääkettä enää vuoden kuluttua.
Pistoslääke semaglutidia on kuvattu mullistavaksi painonpudotuslääkkeeksi. Silti moni potilas lopettaa sen käytön vuoden sisällä, paljastaa tutkimus.
Tuloksia esiteltiin Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes -konferenssissa Wienissä, kertoo Science Daily.
Semaglutidia myydään esimerkiksi kauppanimillä Wegowy ja Ozempic.
Lopettavat hoidon noin vuodessa
Tanskalaisselvityksen mukaan noin puolet henkilöistä, jotka aloittavat pistoshoidon mutta eivät sairasta diabetesta, lopettavat hoidon noin vuodessa. Semaglutidia käytetään ja se on alun perin kehitetty diabeteksen hoitoon. Lääkkeen toinen, uudempi käyttökohde on painonhallinta.
Lopettamisen syitä voivat olla esimerkiksi kulut, epämiellyttävät sivuvaikutukset tai piilevät lääketieteelliset ja psykiatriset ongelmat.
– Tämä määrä lopetuksia on huolestuttava, koska lääkityksen ei ole tarkoitus olla nopea korjaus [paino-ongelmaan], päätutkija Reimar W. Thomsen kuvaa.
– Jotta lääke toimisi tehokkaasti, sitä täytyy käyttää pitkä aika. Kaikki edulliset vaikutukset ruokahalun hallitsemiseksi menetetään, jos lääkitys lopetetaan.
Yleisin vaikuttava tekijä oli ikä
Tutkimuksessa käytettiin kansallisia terveystietokantoja joulukuusta 2022 lokakuun 2023 alkuun. Mukana oli yli 77 000 semagludin painonhallintalääkkeeksi aloittanutta henkilöä.
Yli puolet ei käyttänyt lääkettä enää vuoden kuluttua.
18 prosenttia käyttäjistä lopetti jo kolmen kuukauden kohdalla, 31 prosenttia puolen vuoden paikkeilla.
Thomsen kertoi Newsweekille, että pitkäaikainen käyttö johtaa tavallisesti painon putoamiseen tiettyyn pisteeseen saakka. Tämän jälkeen paino on mahdollista pitää poissa lääkkeen jatkuvalla käytössä.
– Ensimmäisen puolen vuoden aikana painonpudotus voi hidastua, ja se saavuttaa maksimin noin vuoden jatkuvan käytön aikana, mutta lääkettä pitäisi silti ottaa sopivalla annoksella.
Analyysin mukaan yleisin lopettamiseen vaikuttava tekijä oli ikä. 18–29-vuotiaat lopettivat 48 prosenttia todennäköisemmin ensimmäisen vuoden aikana vanhempiin käyttäjiin verrattuna. Lopettaminen oli todennäköisempää matalan tulotason alueilla. Molemmat ilmiöt saattavat viitata lääkkeen korkean hinnan vaikutukseen.
Miehet lopettivat hoidon 12 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset. Lopettamisen todennäköisyyttä lisäsivät myös psykiatristen lääkkeiden käyttöhistoria sekä sydän- ja verisuonitauti tai muu krooninen tila.
Tutkimuksessa oli useita haasteita. Esimerkiksi sitä, korvasiko vakuutus lääkkeen vai pitikö se maksaa itse, ei saatu selville. Tietokannassa ei myöskään ollut henkilöiden painoindeksiä, eikä tiimi saanut tietoonsa, paljonko paino laski lääkkeen avulla.
Lähteet: Science Daily, Newsweek