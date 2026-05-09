Tappara ja KooKoo iskevät lauantaina alkuillassa yhteen SM-liigan viidennessä finaalissa. Asetelmat ovat perjantaina maratoniksi venyneen nelospelin jälkeen vähintäänkin mielenkiintoiset. Voitot ovat tasan 2–2. MTV Urheilu seuraa vitospelin käänteitä tässä artikkelissa.
Tappara–KooKoo 0–0 (0–0, x–x, x–x)
Otteluvoitot 2–2, mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.
Seuranta:
1. erä
1. erätauko! Tappara vei alussa, mutta tilanne tasoittui loppua kohden. Tapparalla toisen erän alkuun kolmisen minuuttia ylivoimaa jäljellä.
20. min: Tapparan Justin Addamo saa KooKoon Vilmos Gallolta rajusti korkeasta mailasta naamaan ja verta tulee. Gallolle videoiden kautta 2+2 minuutin jäähypaketti.
0:27Raju mailatälli Tapparan Addamoa naamaan – 2+2 nasahti
16. min: Kalle Loponen laukoo ja Heljanko ottaa pelikatkon. Juhamatti Aaltonen toteaa, että peli on kuin eilisen jatkoerän jatko-osa. Tarkkailua.