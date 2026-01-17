2. Lihavuus on terveysriski, josta pitää päästä eroon keinolla millä hyvänsä
VÄÄRIN
Lihavuus on terveysriski, mutta sitä ei tule hoitaa keinolla millä hyvänsä.
– Jos ylipaino tai lihavuus ovat yksilölle ongelmia, halutaan siitä yleensä päästä eroon mahdollisimman nopeasti, mutta mitä nopeampi ja rajumpi painonlasku on, sitä enemmän ongelmia siihen liittyy, huomauttaa Fagerudd.
– Kun paino laskee nopeasti, ihminen menettää suhteessa enemmän lihasmassaa kuin jos paino putoaa maltillisella tahdilla.
Fageruddin mukaan terveyttä edistävä painonpudotustahti on noin kilon tai kahden verran kuukaudessa.
– Eli pienet muutokset, jotka ovat pysyviä, ovat paljon parempia kuin temput, jotka ovat nopeita, mutta eivät johda parempaan terveyteen.
3. Lihominen takaisin korkeaan lähtöpainoon, tai sen yli, on ihmisen oma syy
VÄÄRIN
– Tavallaan tämä on se lihavuuden perusongelma. Se maksimipaino, jossa keho on ollut, on kehon mielestä aivan loistava paino.
– Ja jos paino lähtee laskemaan, ruokahaku kasvaa ja keho myös pystyy säätelemään perusaineenvaihduntaa niin, että elimistö kuluttaa vähemmän energiaa, Fagerudd avaa fysiologiaa painonhallintaongelmien taustalla.
