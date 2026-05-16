MTV Uutiset seuraa euroviisufinaalia tässä artikkelissa.
Euroviisufinaali kilpaillaan Itävallan Wienissä tänään lauantaina. Suomea tämän vuoden Euroviisuissa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin.
Finaalilähetys alkaa kello 22.00 Suomen aikaa. Suomi nousee lavalle esiintymispaikalla 17.
Finaalin väliaikanumerossa esiintyvät Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja Lordi, jonka euroviisuvoitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.
Väliaikanumerossa lavalle nousee myös muita menneiden vuosien euroviisuartisteja, kuten Ukrainan euroviisuikoni Verka Serduchka ja Norjan euroviisuvoittaja Alexander Rybak.
Suomi lähtee euroviisufinaaliin yhtenä tämän vuoden vahvimpana ennakkosuosikkina. Liekinheitin pitää kärkipaikkaa useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävällä sivustolla. Tällä hetkellä Suomen uskotaan voittavan Euroviisut 38 prosentin mahdollisuudella.