Liekinheitin kisaa tänään voitosta – MTV seuraa euroviisufinaalia

All Over Press

Julkaistu 16.05.2026 20:31

MTV Uutiset seuraa euroviisufinaalia tässä artikkelissa. Euroviisufinaali kilpaillaan Itävallan Wienissä tänään lauantaina. Suomea tämän vuoden Euroviisuissa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin. Finaalilähetys alkaa kello 22.00 Suomen aikaa. Suomi nousee lavalle esiintymispaikalla 17. Finaalin väliaikanumerossa esiintyvät Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja Lordi, jonka euroviisuvoitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Väliaikanumerossa lavalle nousee myös muita menneiden vuosien euroviisuartisteja, kuten Ukrainan euroviisuikoni Verka Serduchka ja Norjan euroviisuvoittaja Alexander Rybak. Suomi lähtee euroviisufinaaliin yhtenä tämän vuoden vahvimpana ennakkosuosikkina. Liekinheitin pitää kärkipaikkaa useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävällä sivustolla. Tällä hetkellä Suomen uskotaan voittavan Euroviisut 38 prosentin mahdollisuudella.

21.24 Linda Lampenius vastasi Petteri Orpolle

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lähetti aikaisemmin päivällä Suomen euroviisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle tsemppiterveiset Wieniin. Orpo julkaisi Instagramissaan villin videon, jossa hän toivottaa kaksikolle terveiset liekinheittimen kanssa. Hän pyysi kaksikkoa tuomaan voiton kotiin.

– Juu, lupaan sahata niin että viimeisetkin jouhet lentää. Ja Pete vetää yhtä lujaa. Ja kaikki tämä Suomen puolesta, Lampenius kommentoi pääministerille.

20.55 Vedonlyöntitilastoissa heittelyä.

Suomi on edelleen vedonlyöntitilastoissa ykkösenä. Australia on kuitenkin kirinyt etumatkaa kiinni. Tilastojen mukaan Suomella on 40 prosentin mahdollisuus voittaa, Australialla 23 prosentin.

20.30 Italian edustaja yllätti mediakeskuksessa.

MTV uutiset on paikalla Wienissä seuraamassa jännittävää finaalipäivää. Italian edustaja Sal Da Vinci yllätti saapumalla mediakeskukseen esittämään kappaleensa. Hurmuri sai toimittajat tanssimaan sekä kuvaamaan pöydillä seisten.

Mediakeskus villiintyi Per sempre sì -hitistä.

20.00 Tässä on lähetyksen esiintymisjärjestys:

1. Tanska – Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem

2. Saksa – Sarah Engels - Fire

3. Israel – Noam Bettan - Michelle

4. Belgia – Essyla - Dancing on the Ice

5. Albania – Alis - Nân

6. Kreikka – Akylas - Ferto

7. Ukraina – Leléka - Ridnym

8. Australia – Delta Goodrem - Eclipse

9. Serbia – Lavina - Kraj mene

10. Malta – Aidan - Bella

11. Tsekki – Daniel Žižka - Crossroads

12. Bulgaria – Dara - Bangaranga

13. Kroatia – Lelek - Andromeda

14. Britannia – Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei

15. Ranska – Monroe - Regarde!

16. Moldova – Satoshi - Viva, Moldova

17. Suomi – Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin

18. Puola – Alicja - Pray

19. Liettua – Lion Ceccah - Sólo quiero más

20. Ruotsi – Felicia - My System

21. Kypros – Antigoni - Jalla

22. Italia – Sal Da Vinci - Per sempre sì

23. Norja – Jonas Lovv - Ya ya ya

24. Romania – Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Itävalta – Cosmó - Tanzschein

