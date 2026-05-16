Euroviisujen finaali kisataan tänään lauantaina Wienissä.

Ruotsin euroviisuedustaja Felicia, 24, pyörtyi perjantain harjoituksen jälkeen, eikä päässyt tapaamaan Ruotsin mediaa, kertoo Aftonbladet.

Ruotsin delegaation johtaja Lotta Furebäck kertoo lehdelle, että Felicia alkoi voimaan huonosti ja häntä alkoi huimaamaan esityksensä jälkeen. Ennen harjoitusta artisti oli ollut hyvinvoiva ja innostunut.

Pukuhuoneeseen päästyään Felicia pyörtyi ja paikalle kutsuttiin lääkäri. Hän arvioi pyörtymisen syyksi nestehukan, kuumuuden ja hyvin tiukan esiintymisasun.

Lehden mukaan Feliciaa on nesteytetty ja Ruotsin delegaatio sanoo, että hän voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Ruotsin Felicia alkoi voimaan pahoin viisuharjoituksen jälkeen.

Felician tiimi kertoo lehdelle, että laulaja ei loukkaantunut, eikä kaatunut pahasti. Lääkärin mukaan Felicia voi esiintyä lauantaipäivän kenraaliharjoitukessa ja illan viisufinaalissa normaalisti.

Ruotsalaismediat ovat kertoneet Felicialla olleen tällä viikolla ääniongelmia. Artisti asetettiin ainakin keskiviikon ajaksi puhekieltoon ja hän perui haastatteluja.

Felicia kommentoi perjantaina äänensä olevan edelleen hieman käheä.