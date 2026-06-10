Paavi Leo vierailulla Espanjassa.
Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia -kirkon uuden Jeesus-tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa.
Sagrada Familia -kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissa päivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan.