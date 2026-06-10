Iskut tehtiin vastauksena taisteluhelikopterin pudottamisesta.

Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom viestipalvelu X:ssä.



Centcomin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin.



Centcom kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä Centcom kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzinsalmea.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormuzinsalmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon.

Iran ei jätä vastaamatta hyökkäyksiin

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että Iranin asevoimat ei jätä yhtäkään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta.



Ulkoministeri kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä Iraniin.

Iranilaismedian mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Iranin etelärannikolla lähellä Hormuzinsalmea.