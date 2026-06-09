Vaikuttiko Trump NBA-finaalin isäntiin negatiivisesti?

Donald Trumpista tuli historian ensimmäinen virassa oleva Yhdysvaltain presidentti paikan päällä koripallon NBA:n finaalissa, kun hän seurasi New York Knicksin ja San Antonio Spursin välistä ottelua Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

Knicks oli tätä ennen voittanut 13 ottelua pötköön, ja sillä olisi ollut mahdollisuus painella finaalisarjassa jo 3–0-johtoon, josta ääriharvoin toinen osapuoli enää nousee, kun mestaruuteen vaaditaan neljä kiinnitystä.

Vierasjoukkue Spurs päihitti kuitenkin Knicksin Madison Square Gardenilla 115–111 ja kavensi finaalisarjan voitot 1–2:een.

Rap-artisti Cardi B esiintyi kolmannen finaalin puoliajalla. Hän kokee Trumpin historiallisen läsnäolon tuoneen huonoa onnea kotijoukkue Knicksille.

– Näin luultavasti oli. Mutta se on, mitä on. Et voi estää presidenttiä menemästä otteluun. Mutta kyllä siellä tuntui vähän synkältä, Cardi B kommentoi Instagramin livelähetyksessä.

Trump jäykisti suositun laulajan mukaan tunnelmaa.

– Tiedättekö, miltä siellä tuntui? Kuin rehtori olisi ollut paikalla ja kaikkien tulisi käyttäytyä parhaimmin ja moista paskaa.

Cardi B esiintyi NBA-finaalin puoliajalla.STELLA Pictures / ddp

Trump-kriittisenä tunnettu entinen osavaltion ja liittovaltion syyttäjä Ron Filipkowski osoitteli myös presidenttiä Knicksin tappiosta.

– NY Knicks oli voittanut 13 ottelua putkeen. Eeppinen voittoputki. Sitten Donald Trump ilmestyi paikalle, Filipkowski kirjoitti .