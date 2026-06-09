Presidentti Stubb tapasi presidentti Zelenskyin Tallinnassa.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä.



Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.



Zelenskyi oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin.