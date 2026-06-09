Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo vastata hyökkäykseen.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran ampui alas Yhdysvaltain Apache‑taisteluhelikopterin Hormuzinsalmella.
The New York Times kertoi aikaisemmin, että Yhdysvaltain armeijan Apache-taisteluhelikopteri on pudonnut mereen Hormuzinsalmen läheisyydessä.
Trump vahvisti aikaisemmin, että helikopterin kaksihenkinen miehistö pelastettiin.
Trumpin mukaan Yhdysvaltain asevoimat vahvistivat hänelle, että “iranilaiset ampuivat alas yhden Apache‑helikoptereistamme, joka partioi Hormuzinsalmen yllä”.
Trump ilmoitti samassa, että Yhdysvallat aikoo vastata hyökkäykseen.
Yhdysvallat on käyttänyt Hellfire-ohjuksilla varustettuja Apache-taisteluhelikoptereita alueella muun muassa lennokkien torjuntaan.