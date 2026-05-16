Kreikan viisuedustaja Akylas ei katso hyvällä sitä, että Kreikan viisufanit arvostelevat somessa Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekinheitin-kappaletta.

Euroviisujen kärkikahinoissa saatetaan tänä vuonna nähdä Suomi ja Kreikka, ainakin mikäli vedonlyöntitilastoja on uskominen.

Kilpailu maiden välillä on kuumentanut tunteita erityisesti somessa. Kreikan fanit ovat arvostelleet Suomen esitystä kovin sanankääntein, ja erityisesti Suomen semifinaaliesitys sai tunteet kuohumaan somessa.

Kreikkaa Euroviisuissa edustava Akylas kertoi MTV Uutisille, että hän paheksuu tällaista somekäytöstä.

– Fanit menevät välillä liian pitkälle ja he saattavat olla pakkomielteisiä niiden maiden suhteen, joita kannattavat. Mutta se on ok, mitä muutakaan he tekisivät. He ovat faneja, Akylas sanoo.

Hän haluaa kuitenkin tehdä selväksi, että itse viisukilpailijoiden välillä tällaista toisten arvostelua tai ilkeää käyttäytymistä toisia kohtaan ei ole.

– Esimerkiksi, kun saimme Lindan ja Peten kanssa tietää, että pääsemme finaaliin, halasimme heti toisiamme. Meidän täytyy näyttää faneille, että rakkaus voittaa aina. Olemme kaikki samanlaisia ja toistemme ystäviä, Akylas iloitsee.