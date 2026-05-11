MTV seuraa: Suomi harjoittelee Euroviisuihin

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kuvattuna Euroviisujen avajaistapahtumassa sunnuntaina. AFP / Lehtikuva

Julkaistu 11.05.2026 16:40 (Päivitetty 8 minuuttia sitten )

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tiistaina 12. toukokuuta. Tämän vuoden Euroviisut käynnistyivät eilen avajaisseremonialla ja tänään maanantaina 11. toukokuuta ensimmäisen semifinaalin artistit pääsivät harjoittelemaan ensin median eteen ja myöhemmin yleisön edessä. MTV Uutiset seuraa harjoituksissa, joissa on ehdoton kuvauskielto. 17.43: Essyla – Dancing on the Ice. Esitys alkaa catwalkin keskeltä. Laulajan asussa on pitkä läpikuultava laahus, johon saadaan liikettä lehtipuhaltemella. Nämä ovat tuttuja myös Suomen esityksestä. Ennen kertosäettä lavalle saapuu taustatanssijoita myös valkoiseen pukeutuneena. 17.35: Sarah Engels – Fire. Nyt vuorossa Saksa. Lavalla nähdään kappaleen nimen mukaisesti reilusti tulta ja mustiin pukeutuneita taustatanssijoita. Tanssijat nostavat laulajan hetkeksi ylös laulamaan makuuasentoon, joka poikii muutaman hurrauksen medialta. 17.30: Noam Bettan – Michelle. Nyt vuorossa Israel. Lavan valmistelu vaatii hieman ekstra-aikaa. Muutamaa hurrausta lukuunottamatta kansainvälinen media on hiljaa ennen esitystä. Esityksessä nähdään lukuisia taustatanssijoita. Esitys saa lopuksi aplodit medialta. 17.25: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True. Viron kappale tuo mieleen 2000-luvun alkupuolen. Bändi luottaa lavalla kemiaan välillään, sillä esitys on melko pelkistetty. Loppupuolella yleisöä kannustetaan taputtamaaan mukana. 17.22:

Tamara Živković – Nova Zora. Artisti onnistuu vahvassa laulussaan erinomaisesti. Esitys vangitsee katseen. Montenegro ei pääsyt viime vuonna läpi semifinaalista, mutta tämän esityksen perusteella maalla on mahdollisuudet päästä finaaliin.

17.16: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen – Liekinheitin. Nyt vuorossa Suomi! Esitys on pitkälti Uuden musiikin kilpailusta tuttu, mutta kuvakulmia ja koreografiaa on selkeästi hiottu. Lampeniuksen viulu soi livenä vahvana ja puhtaana. Lavalla nähdään legendaarinen Linda-kyykky. Parkkonen ja Lampenius pysyvät toisistaan erossa esityksen loppupuolelle asti, joka tuo esiin esitykseen kuuluvan jännitteen. Yleisö huutaa, kun Lampenius juoksee kohti loppuhuipennusta. Parkkonen onnistuu viimeisessä pitkässä äänessään. Yleisö antaa mylvivät aplodit.

17:10 Sal Da Vinci – Per sempre sì. Nyt esiintyy yksi rahoittajamaista Italia eli maa nähdään varmuudella viisufinaalissa. Italia saa aplodit yleisöltä ennen viisuesitystä. Lavalla nähdään tanssijoita. Esityksen loppupuolella lavalla astelee morsian, jonka tanssijat riisuvat hääpuvusta. Esityksen aikana puvun riisuminen epäonnistuu ja morsian kellahtaa maahan.

17.04 Bzikebi – On Replay. Georgian aloittaa viisuesityksen keskeltä lavaa. Esityksessä luotetaan kertosäkeen hokemaan tanssiliikkeiden kera.

16.58 Bandidos do Cante – Rosa. Sitten harjoittelee Portugali ja tunnelmasta siirrytään toiseen. Esityksessä luotetaan lauluun, eikä lavashowhun, joka on hyvin maltillinen. Äänet soivat kauniisti harmoniassa. Lavalla nähdään myös viulu, mutta sitä ei soiteta livenä.

16.53 Akylas – Ferto. Nyt on vuorossa Kreikka, jolle hurrataan ennen esitystä. Artisti seikkailee videopelimaailmassa. Kansainvällinen media taputti paikoittain esityksen mukana. Artisti menee esityksen aikana potkulaudalla tähtisateen saattelemana. Kappaleen loppupuolella nähdään koskettava hetki äidille. Kreikan esitys keräsi tähän mennessä ylivoimaisesti suurimmat aplodit.

16.50 Lelek – Andromeda. Kolmantena lavan valtaa Kroatia. Lavalla nähdään niin paljon savua esityksen alussa, että artistia ja taustalaulajia on jopa vaikea hahmottaa. Savun lisäksi esityssä on mukana tulta.

16.45 Felicia – My System. Seuraavana on Ruotsi ja yleisöstä kuuluu muutamat kannustushuudot. Ruotsi luottaa tänä vuonna valoshowhun ja laasereihin. Lavalla on artistin lisäksi neljä tanssijaa. Esitystä voisi kuvailla Matrix-tyyppiseksi.

16.41 Satoshi – Viva, Moldova! Ensimmäisenä esiintymisvuorossa on Moldova. Yleisöstä kuuluu muutamia Moldova-huutoja, mutta maltillisesti. Savukoneita tässä esityksessä ei säästellä myös tulta nähdään esityksen aikana. Ainakin kansainvälinen media syttyi tästä esityksestä.

16:35 Ensimmäisen semifinaalin harjoitukset alkavat! Lavalla nähdään kuoro. Lauluesityksen jälkeen juontajat toivottivat yleisön tervetulleeksi.

Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Katariina Kähkönen MTV Uutiset Katariina Kähkönen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.



Kähkönen on tuttu MTV Uutisten sosiaalisesta mediasta, jossa hän toimittaa uutisia nuorille.









Silja Välske MTV Uutiset Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla.

