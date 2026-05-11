Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tiistaina 12. toukokuuta.
Tämän vuoden Euroviisut käynnistyivät eilen avajaisseremonialla ja tänään maanantaina 11. toukokuuta ensimmäisen semifinaalin artistit pääsivät harjoittelemaan ensin median eteen ja myöhemmin yleisön edessä.
MTV Uutiset seuraa harjoituksissa, joissa on ehdoton kuvauskielto.
17.43: Essyla – Dancing on the Ice. Esitys alkaa catwalkin keskeltä. Laulajan asussa on pitkä läpikuultava laahus, johon saadaan liikettä lehtipuhaltemella. Nämä ovat tuttuja myös Suomen esityksestä. Ennen kertosäettä lavalle saapuu taustatanssijoita myös valkoiseen pukeutuneena.
17.35: Sarah Engels – Fire. Nyt vuorossa Saksa. Lavalla nähdään kappaleen nimen mukaisesti reilusti tulta ja mustiin pukeutuneita taustatanssijoita. Tanssijat nostavat laulajan hetkeksi ylös laulamaan makuuasentoon, joka poikii muutaman hurrauksen medialta.
17.30: Noam Bettan – Michelle. Nyt vuorossa Israel. Lavan valmistelu vaatii hieman ekstra-aikaa. Muutamaa hurrausta lukuunottamatta kansainvälinen media on hiljaa ennen esitystä. Esityksessä nähdään lukuisia taustatanssijoita. Esitys saa lopuksi aplodit medialta.
17.25: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True. Viron kappale tuo mieleen 2000-luvun alkupuolen. Bändi luottaa lavalla kemiaan välillään, sillä esitys on melko pelkistetty. Loppupuolella yleisöä kannustetaan taputtamaaan mukana.
