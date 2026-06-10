Sääksikameraan tallentui kesäkuisena yönä niin harvinainen luontohetki, että intendenttikin hämmästyi.

Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksikameraan tallentui sunnuntaina 7. kesäkuuta aamuyöstä harvinainen luontohetki, kun Lounais-Suomessa sijaitsevaan pesäkameraan ilmestyi ilves.

Pesä sijaitsee noin seitsemän metrin korkeudessa. Yllä olevalta videolta näet tilanteen.

Videolla näkyy, miten ilves kipuaa pesälle, jossa ei ole vielä kuoriutuneita poikasia. Ensin se näyttää tutkailevan munia ja pian näkyy miten, sääksi alkaa syöksyillä sen päälle.

Lopuksi ilves poistuu pesältä. Sääksen munat näyttävät jääneen sen jäljiltä ehjiksi.

Harvinainen sattumus

Tapaus on sen verran harvinainen, että Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Jari Valkama hämmästyi nähdessään kuvaa siitä, mitä oli tapahtunut.

Näätä on joskus saattanut vierailla jonkun sääksen pesällä, mutta siitä, että ilves olisi näin tehnyt, ei ole hänellä tietoa. Tällaista ei sääksiliven historiassa ole nähty koskaan ennen.

– Olihan se aika suuri hämmästys, hän sanoo.

Valkama pohtii, että kenties ilves päätyi kiipeämään sääksenpesälle jonkin kiinnostavan hajun perässä syötävän toivossa.

Hänestä onkin mielenkiintoista, oivaltaako ilves palata myöhemmin takaisin pesälle muutaman viikon päästä, kun siellä oikeasti olisi jotain syötävää.

Kuoriutuvatko molemmat lopulta?

Tässä vaiheessa ei tiedetä, jäivätkö sääksenmunat todella ehjiksi ilveksen touhuilujen jälkeen, vaikka ne pintapuolisesti ehjiltä näyttävätkin.