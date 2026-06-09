Kruununprinsessan sairaus on pahentunut viime aikoina ja hän on jonossa keuhkonsiirtoon.
Norjan kuningaspari kommentoi norjalaiselle VG:lle kruununprinsessa Mette-Maritin vointia.
Kuningas Harald kertoo lehdelle, että kruununprinsessan tilanne ei ole hyvä.
– Tilanne on vakava, kuningatar Sonja lisää.
Kuningasparilta kysyttiin myös, voisiko kruununprinsessa Ingrid Alexandra, Mette-Maritin ja kruununprinssi Haakonin tytär, odottaa saavansa lisää tehtäviä.
– Emme ole päässeet niin pitkälle. Toivomme, että hän pystyy suorittamaan opintonsa loppuun, sanoo kuningas Harald.
Mette-Marit sairastaa keuhkofibroosia, joka on pahentunut viime aikoina.
Viime viikolla kerrottiin, että Mette-Marit on jonossa keuhkonsiirtoon. Kruununprinsessan on oltava valmis leikkaukseen milloin tahansa.
Hovi kertoo, että leikkausta odotellessa Mette-Maritin ei ole mahdollisuutta työskennellä tai hoitaa virallisia tehtäviään tavalliseen tapaan.