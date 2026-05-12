MTV seuraa Euroviisuja: Suomen esitys onnistui täydellisesti

23.04 Nyt vuorossa Saksa. Lavalla nähdään kappaleen nimen mukaisesti reilusti tulta ja mustiin pukeutuneita taustatanssijoita.

Rahoittajamaista illan semifinaalissa esiintyvät Italia ja Saksa, jotka ovat automaattisesti finaalissa.

Semifinaalissa kisaavat myös Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Viro, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Esiintymisjärjestyksen voit katsoa täältä .

Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat kilpailevat tänään tiistaina 15. toukokuuta Wienin Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa.

Sarah Engels – Fire.

22.58 Noam Bettan – Michelle. Nyt vuorossa Israel. Mediakeskuksessa Israelin median toimittajat ovat nousseet kuuntelemaan kappaletta ja hurraamaan.

– Isot ovat aplodit, mutta esityksen läpi ainakin mun luureihin kuulu selvää mölyämistä tämän esityksen aikana, Mikko Silvennoinen kommentoi Ylen lähetyksessä.

22.51 Tamara Živković – Nova Zora. Montenegro ei pääsyt viime vuonna läpi semifinaalista, mutta tämän esityksen perusteella maalla on mahdollisuudet päästä finaaliin.

22.45 NYT ON VUOROSSA SUOMI! Esitys onnistuu aivan täydellisesti. Lampeniuksen viulu soi puhtaana ja vahvana, kuten myös Parkkosen ääni. Mediakeskuksessa muutamat kansainväliset toimittajat kerääntyvät suomalaisten toimittajien luokse. Mediakeskuksessa taputetaan esityksen tahtiin. Hyvä Linda, hyvä Pete, hyvä Suomi!

22:42 Sal Da Vinci – Per sempre sì. Nyt esiintyy yksi rahoittajamaista Italia eli maa nähdään varmuudella viisufinaalissa. Italian jälkeen on vuorossa Suomi!

22:28 Bandidos do Cante – Rosa. Seuraavana Portugali ja tunnelmasta siirrytään toiseen. Esityksessä luotetaan lauluun, eikä lavashowhun, joka on hyvin maltillinen. Äänet soivat kauniisti harmoniassa. Lavalla nähdään myös viulu, mutta sitä ei soiteta livenä.