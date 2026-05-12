23.11Essyla – Dancing on the Ice. Belgianesitys alkaa catwalkin keskeltä. Laulajan asussa on pitkä läpikuultava laahus, johon saadaan liikettä lehtipuhaltemella. Nämä ovat tuttuja myös Suomen esityksestä.
23.04Nyt vuorossa Saksa. Lavalla nähdään kappaleen nimen mukaisesti reilusti tulta ja mustiin pukeutuneita taustatanssijoita.
22.45 NYT ON VUOROSSA SUOMI! Esitys onnistuu aivan täydellisesti. Lampeniuksen viulu soi puhtaana ja vahvana, kuten myös Parkkosen ääni. Mediakeskuksessa muutamat kansainväliset toimittajat kerääntyvät suomalaisten toimittajien luokse. Mediakeskuksessa taputetaan esityksen tahtiin. Hyvä Linda, hyvä Pete, hyvä Suomi!
Suomen show sai raikuvat aplodit.
22:42 Sal Da Vinci – Per sempre sì. Nyt esiintyy yksi rahoittajamaista Italia eli maa nähdään varmuudella viisufinaalissa. Italian jälkeen on vuorossa Suomi!
22.34 Bzikebi – On Replay. Georgian esityksessä luotetaan kertosäkeen hokemaan tanssiliikkeiden kera.
22:28 Bandidos do Cante – Rosa. Seuraavana Portugali ja tunnelmasta siirrytään toiseen. Esityksessä luotetaan lauluun, eikä lavashowhun, joka on hyvin maltillinen. Äänet soivat kauniisti harmoniassa. Lavalla nähdään myös viulu, mutta sitä ei soiteta livenä.
22:24 Akylas – Ferto. Nyt on vuorossa Kreikka, jolle hurrataan ennen esitystä ainakin mediakeskuksessa. Kreikan mediaa istuu vieressämme.
Artisti seikkailee videopelimaailmassa. Artisti menee esityksen aikana potkulaudalla tähtisateen saattelemana. Kappaleen loppupuolella nähdään koskettava hetki äidille.
Wienin mediakeskus suorastaan sekosi esityksestä! Toimittajat pomppasivat ylös tuoleiltaan ja tanssivat mediakeskuksessa.
Kreikan edustaja Akylas lavalla.
22:19 Lelek – Andromeda. Kolmantena lavalle nousee Kroatia ja nyt on luvassa hieman rauhallisempaa, mutta mahtipontista menoa.
22.15. Felicia – My System. Seuraavana on naapurimaamme Ruotsi. Maan viisuesityksessä on tänä vuonna valoshowh ja laasereita. Lavalla on artistin lisäksi neljä tanssijaa. Felicia esiintyi ennen taitelijanimellä Fröken Snusk.
22.11. Satoshi – Viva, Moldova! Ensimmäisenä esiintymisvuorossa on Moldova. Wienin mediakeskuksessa kansainvälinen media mylvii esityksen ajan. Lavalla Moldovan esityksessä nähdään myös Krista Siegfridsin kanssa vuonna 2013 omaa maataan viisuissa edustanut Aliona Moon.
Satoshi edustaa Moldovaa tänä vuonna.
22.06 Viisujen juontajat Victoria Swarovski ja Michael Ostrowski toivottavat niin paikalla olevan yleisön kuin myös kotikatsojat tervetulleeksi.
22.00 Euroviisujen tunnusmusiikki alkoi raikaa. Wienin mediakeskuksessa hurrataan.
