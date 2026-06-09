Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry kokoontuvat ensi viikolla keskustelemaan, pitävätkö ne kiinni vuoden 2027 palkankorotuksista. Työmarkkinoilla on teoreettinen mahdollisuus dominoefektiin, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Työmarkkinoilla saatetaan tehdä palkkoihin ja työrauhaan vaikuttava linjaus vielä ennen juhannusta.

Työehtosopimusten ja palkankorotusten "päänavaajat" eli Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat kokoontuvat MTV Uutisten tietojen mukaan ensi viikolla keskustelemaan vuoden 2027 palkankorotuksista. Tarkoituksena oli aiemmin, että keskustelut olisi käyty vasta syksyllä.

Käytännössä ensi viikolla käydään siis jonakin päivänä läpi sitä, aiotaanko ensi vuotta koskeva palkkasopimus 2,4 prosentin palkankorotuksista irtisanoa.

Aiemmin sovitun mukaan järjestöjen välinen kolmivuotinen sopimus olisi voimassa vuoden 2027 loppuun, mutta sopimuksessa on ensi vuodelle irtisanomismahdollisuus.

Kolme vuotta on markkinoilla pitkä aika, ja esimerkiksi inflaatio- tai korkoluvut voivat elää voimakkaasti.

Teknologiateollisuuden työnantajat haluaisivat pitää aiemmin sovitusta kiinni, mutta Teollisuusliitto on väläytellyt sitä, että se ainakin harkitsee irtisanomismahdollisuutta.

Iranin sota ja sitä seurannut öljykriisi nostavat hintoja ja todennäköisesti myös korkoja. Sen tuntevat nahoissaan niin palkansaajat kuin työnantajat. Palkansaajat saattavat nähdä hintojen nousun takia tarvetta suuremmille palkankorotuksille.

Työnantajat eivät puolestaan halua maksaa kustannuskilpailukyvyn nimissä yhtään enempää palkankorotuksia, kun monet niiden muut kulut ovat nyt öljykriisin myötä nousseet.

Järjestöjen välisistä keskusteluista kertoi ensimmäisenä