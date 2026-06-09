Suomi löi Portugalin Tampereella, mutta Portugali voitti MM-karsintalohkon.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue päihitti Portugalin maalein 3–1 MM-karsintaottelussa Tampereella.

Nea Lehtola vei Helmarit johtoon 12. minuutilla. Portugalin Kika Nazareth tasoitti 29. minuutilla, mutta toisella puoliajalla Suomen siivittivät voittoon toisen maalinsa iskenyt Lehtola ja ottelun päätösosuman viimeistellyt Eva Nyström.

Suomi oli jo varmistanut paikan MM-jatkokarsintaan. Helmarit jäi kitkerän täpärästi lohkokakkoseksi tasapisteissä lohkovoittaja Portugalin kanssa. Suomi olisi tarvinnut lohkovoittoon tänään kolmen maalin voiton eli yhden osuman enemmän. Tekopaikkoja kyllä riitti kyllinkin.

Lohkovoitto olisi tarjonnut parempia mahdollisuuksia jatkokarsintaan ja nostanut myös Suomen Kansojen liigan A-liigaan.

Suomi pelaa jatkokarsinnoissa syksyllä. Arvonta ottelupareista on 18. kesäkuuta.