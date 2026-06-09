Santtu Heikkinen palaa vaikeiden vuosien jälkeen radalle.

24 vuotta tulevana perjantaina täyttävä Santtu Heikkinen juoksi viime vuonna kilpaa vain kerran. Hän osallistui lokakuussa Vöyrillä SM-maastoihin ja sijoittui neljän kilometrin kisassa kahdeksanneksi.

Kalevan kisoissa kahdesti 1 500 metrin hopealle sijoittuneen ja nopeimmillaan 3.37,62 juosseen miehen olivat pitäneet sivussa monet terveyshaasteet.

– Minulta todettiin puolentoista vuoden aikana yhteensä viisi luuperäistä rasitusvammaa lonkassa ja selässä. Ne alkoivat keväällä 2024, kun luun tiheys oli päässyt alentumaan selvästi. Vammoja tuli sen takia, Heikkinen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa SM-maastojuoksun jälkeen lokakuussa 2025.

Suomalaisiin huippuihin lukeutuva juoksija kertoi luun tiheyden heikenneen suhteellisen energiavajeen takia. Heikkinen ei ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota ravintoon palautumisessa ja "tuli kiristäneelksi siitä liikaa".

Mies on kuitenkin saanut taklattua vaikeuksia. Hän on nyt kisaamassa radalla ensimmäistä kertaa sitten elokuun 2024 Ruotsi-ottelun. Heikkinen osallistuu huomenna keskiviikkona Lahden GP-kilpailun 1 500 metrille.

– Olen pystynyt harjoittelemaan keväällä hyvin, ja harjoitusten perusteella kunto vaikuttaa lupaavalta. Viimeisestä ratakisastani on kuitenkin jo lähes kaksi vuotta, joten Lahdessa tärkeintä on saada kausi avattua ehjällä ja kuntoni mukaisella suorituksella, hän kertoi kisan aattona Urheiluliiton tiedotteessa.

Rinne SE-jahdissa

1 500 metrillä ovat Lahdessa painelemassa myös muun muassa Mustafa Muuse ja Joonas Rinne.

RInne avasi kautensa viime viikolla kiitämällä Paavo Nurmi Gamesissa uransa toiseksi parhaan ajan 3.36,07.

– Odottavaisin fiiliksin lähden tuohon kisaan. Siinä on muutama tosi kova ulkomaalainen ja koko kotimaan kaarti paikalla. Mielenkiintoinen startti, Rinne virkkoi.