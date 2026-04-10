Kommentti: He voivat viedä Suomelta viisuvoiton

Goodremin meriitit ovat kovat. Hänen yksi suurimmista hiteistä on vuonna 2003 Lost Without You, joka soi Suomessakin tiuhaan radiossa. Australialaistähti on kirjoittanut muun muassa Celine Dionin Eyes On Me -kappaleen. Goodrem on kotimaassaan näytellyt suositussa Neighbours-sarjassa ja tuomaroinut The Voice of Australia

Australiaa tänä vuonna edustaa Delta Goodrem Eclipse-kappaleellaan. Maa nousi heti biisin julkaisun jälkeen vedonlyöntitilastoissa suoraan kärkikahinoihin, eikä syyttä.

Yhdysvallat ja Kiina haluavat tukikohdan Kuun etelänavalle – elintärkeä kysymys vielä auki

-ohjelmaa.

Goodremilla saattaa olla kisan vahvin ääni, joten lavalla nähdään varmasti virheetön suoritus. Jurylta ääniä satelee, mutta miten muut maat? Tunnetusti viisuissa annetaan ääniä naapureille, Australialla niitä ei ole.

Kreikka: Akylas - Ferto

Ferto laitetaan samaan kategoriaan Käärijän Cha Cha Chan ja Joost Kleinin Europapan kanssa. Samaiseen ryhmään olisi laitettu myös Antti Paalanen, jos hän olisi lähtenyt viisuihin Takatukka-kappaleellaan. Vaikka Paalanen oli oma suosikkini Suomen euroviisuedustajaksi, epäilen, että Akylas olisi vetänyt tässä pidemmän korren.