Formula ykkösten kauden päättävän Abu Dhabin gp:n viimeiset harjoitukset olivat keskeytyksissä, kun Ferrarin Lewis Hamilton pyörähti ratavalliin.

Hamilton on kunnossa, mutta hänen osaltaan harjoitusajot tyssäsivät kolariin. Muut pääsivät tauon jälkeen jatkamaan harjoituksia.

Harjoitusten nopeimmasta noteerauksesta vastasi Mercedeksen George Russell, joka päihitti Lando Norrisin vain 0,004 sekunnilla.



Aika-ajot sunnuntaiseen kisaan ajetaan tänään lauantaina Suomen aikaa kello 16–17.

Maailmanmestaruudesta kamppailee vielä kolme kuljettajaa, McLarenin miehet Lando Norris ja Oscar Piastri sekä Red Bullin Max Verstappen. Norrisin johto Verstappeniin on 12 pistettä ja Piastriin 16 pistettä.