Olympiakultaa voittanut USA:n naisten jääkiekkomaajoukkue on kieltäytynyt maan presidentin Donald Trumpin kutsusta.

Trump kutsui naisten olympiafinaalissa Kanadan jatkoerässä maalein 2–1 kukistaneen kultajoukkueen Kansakunnan tila -tilaisuuteen, mutta joukkue kieltäytyi kutsusta.

USA:n joukkueen tiedottaja kertoi asiasta NBC:lle.

– Olemme vilpittömästi kiitollisia kutsusta ja arvostamme syvästi poikkeuksellisen saavutuksemme tunnustamista. Aikataulusyistä ja aiemmin sovittujen opinto- ja työvelvoitteiden vuoksi urheilijat eivät voi osallistua, USA:n tiedottaja viestittää NBC:lle.

Trump on kutsunut kyseiseen puhetilaisuuteen myös USA:n miesten olympiakultajoukkueen. Trump vitsaili sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla miesten joukkueelle joutuneensa kutsumaan myös naisten joukkueen, koska muuten häntä luultavasti syytettäisiin virkavirheestä.