Jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina. Kanada on ennakkoarviointien ja vedonlyöntiyhtiöiden kertoimien perusteella suurin mestarisuosikki ennen Suomea ja kisaisäntä Sveitsiä.
MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen on sitä mieltä, että Suomi on MM-turnauksessa Kanadan kovin haastaja. Aaltosen mielestä Suomen turnausymmärrys on ennakkosuosikki Kanadaa paremmalla tasolla.
– Meillä on paljonjätkiä, jotkaovatpelanneet MM-kisoissa ja voittaneet. MM-turnauksessaeipelatasarjojavaanyksittäistenotteluidentuloksetratkaisevat, siinä on Leijonienetu, Aaltonen
– Olympialaisissa jo nähtiin, kuinkahyvinLeijonatlaittoiKanadallehanttiin. Suomi on todellahyväniissäpeleissä, missäpitäämalttaa ja jaksaapuolustaa. Joukkueosaamyösiskeä, vaikkaolisialakynnessä.
Suomi hävisihelmikuussaolympialaistenvälierissäKanadalleniukasti 2–3. Leijonatsaavuttilopultapronssia. Kanada olitoinen, Yhdysvaltojenviedessäkultaisetmitalit.
Yhdysvallat on hallitseva olympiakultamitalisti sekä maailmanmestari. Alkavissa MM-kisoissa joukkueen mestaruusmahdollisuuksiin ei juuri uskota.
Leijonien joukkue on paperilla tavallista MM-kisakevättä vahvempi. SuomenkokoonpanovetääAaltosenmielestävertojajopa Kanadan ryhmälle, jossa on sellaisianimiäkuinSidney Crosby, Macklin Celebrini ja Mark Scheifele.
– Leijonilla on tällähetkelläaikatäydellisestiroolitettujoukkue. Siinä on selkeästikaksihyökkäävämpääkenttää, kolmosketju on loistavaenergiakenttä ja nelonenosaataasluutia.
– Suomenmaalivahtipelinpitääonnistua ja ylivoimapelintoimia. Ylivoimaan on paljontaitoatarjolla, Aaltonen pohtii.
Suomenjoukkueharjoittelikeskiviikkonaensimmäistäkertaa MM-kisakokoonpanollaSveitsinZürichissä. Leijonienykkösylivoimamuodostuineljästähyökkääjästä ja yhdestäpuolustajasta: Teuvo Teräväinen, Aleksander Barkov, Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Ville Heinola.
Suomenkirkkaimpiatähtiäalkavassa MM-turnauksessaovat Florida Panthersinhyökkääjät Aleksander Barkov ja Anton Lundell sekä Calgary FlamesinpuolustajaOlli Määttä. Kolmikolla on yhteensäkuusiNHL:n Stanley Cupinvoittoa.
Leijonilla on kisakoneessaanmukanamyöskansainvälisestikokemattomampianimiä, kuten SM-liigahyökkääjät Kärppien Eemil Erholtz ja HPK:nSami Päivärinta. HeidänsekäpuolustajaMikael Seppälänkisapassejaei ole vieläleimattu.
Aaltonen pohtiimahdollistayllättäjää Suomen joukkueesta.
– Aatu Räty on mielenkiintoinennimi. Jos Päivärinta voittaisi MM-kisojenpistepörssin, niin se olisiaikamoinenyllätys, asiantuntijaheittääpilkesilmäkulmassa.
HPK-hyökkääjä Sami Päivärinta, 22, nousi monien yllätykseksi Leijonien MM-ryhmään. Vahvat näytöt EHT:lla vakuuttivat valmennusjohdon. Päivärinnan kisapassia ei ole leimattu, koska joukkue odottelee vielä vahvistuksia NHL:stä.
Leijonat pelaa alkusarjassa A-lohkossa yhdessä Saksan, Latvian, Sveitsin, Itävallan, Iso-Britannian, Unkarin ja USA:n kanssa.
Kisojen suurin suosikki Kanada puolestaan kohtaa B-lohkossa Tshekin, Tanskan, Italian, Norjan, Slovakian, Slovenian ja Ruotsin.
– Leijonilleolisitärkeääalkulohkonvoittaminen, jotta se saisisuuremmallatodennäköisyydellähelpommanvastustajanpuolivälierässä, Aaltonen pohtii.