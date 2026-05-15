Jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina. Kanada on ennakkoarviointien ja vedonlyöntiyhtiöiden kertoimien perusteella suurin mestarisuosikki ennen Suomea ja kisaisäntä Sveitsiä.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen on sitä mieltä, että Suomi on MM-turnauksessa Kanadan kovin haastaja. Aaltosen mielestä Suomen turnausymmärrys on ennakkosuosikki Kanadaa paremmalla tasolla.

– Meillä on paljon jätkiä, jotka ovat pelanneet MM-kisoissa ja voittaneet. MM-turnauksessa ei pelata sarjoja vaan yksittäisten otteluiden tulokset ratkaisevat, siinä on Leijonien etu, Aaltonen