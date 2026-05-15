Buffalo Sabresin Konsta Helenius viimeisteli uransa ensimmäisen NHL-pudotuspelimaalinsa, kun joukkue hävisi kotonaan Montreal Canadiensille maalein 3-6. Montreal johtaa sarjaa voitoin 3-2.

Edellisessä ottelussa uransa ensimmäiset pudotuspeliminuutit pelannut Helenius siirsi joukkueensa 3-2-johtoon ensimmäisen erän puolivälissä. Kakkosketjuun istutettu Helenius pelasi ottelussa 11.47 minuuttia.

Buffalo-vahti Ukko-Pekka Luukkosella oli synkkä päivä. Hänet otettiin vaihtoon kahden erän jälkeen Montrealin johtaessa 5-3. Suomalaisvahti keräsi itselleen 18 torjuntaa.

Sarja on ensimmäistä kertaa katkolla Montrealille sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Sarjan voittaja kohtaa Carolina Hurricanesin.

